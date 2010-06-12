T24

URUGUAY: 0 - FRANSA: 0







DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

İlk yarı Fransa'nın hakimiyetinde geçti. Fransızlar ilk dakikadan itibaren Uruguay kalesini abluka altına aldı. Horozlar, Govou'nun yüzde yüzlük gol şansını kaçırmasıyla adeta yıkıldı.Fransa'da Evra ve Ribery, rakiplerini yaptığı hareketler nedeniyle sarı kart gördü.Son finalist 45 dakika boyunca aradığı golü bir türlü bulamadı. Çok etkili olan Fransa karşısında iyi direnen Uruguay ise Suarez ve Forlan ile gol pozisyonları yaratmaya çalıştı.İkinci yarıda ise daha baskılı olan taraf Uruguay'dı. Orta sahada iyi top çeviren Uruguay, Fransızlar'ı adeta kendi sahasına hapsetti.Büyük bölümün orta sahada geçtiği karşılaşmada 81. dakikada Uruguay'da Lodeiro rakibine yaptığı hareket sonrası 2010 Dünya Kupası'nın ilk kırmızı kartını gördü.Son dakikaların nefesleri kestiği maçta Fransa 10 kişi kalan rakibi karşısında gol için bastırsa bu amacına ulaşamadı ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.Stat: Soccer CityHakemler: Yuiçi Nişimura (Japonya), Toru Sagara (Japonya), Jeong Hae Song (Güney Kore)Uruguay: Fernando Muslera, Diego Godin, Diego Lugano, Maximiliano Pereira, Mauricio Victorino, Egidio Arevalo Rios, Ignacio Gonzalez (Dk. 63 Nicolas Lodeiro), Alvaro Pereira, Diego Perez (Dk. 87 Sebastian Eguren), Diego Forlan, Luis Suarez (Dk. 73 Sebastian Abreu)Teknik Direktör: Oscar TabarezFransa Hugo Lloris, Eric Abidal, Patrice Evra, William Gallas, Bacary Sagna, Abou Diaby, Yoann Gourcuff (Dk. 75 Florent Malouda), Jeremy Toulalan, Nicolas Anelka (Dk. 72 Thierry Henry), Sidney Govou (Dk. 85 Andre-Pierre Gignac), Franck RiberyTEKNİK DİREKTÖR: Raymond DomenechSARI KARTLAR : Dk. 12 Evra, Dk. 19 Ribery, Dk. 68 Toulalan (Fransa), Dk. 59 Victorino, Dk. 65 Lodeiro, Dk 90 Lugano (Uruguay)KIRMIZI KART: Dk. 81 Lodeiro (2. sarı karttan)