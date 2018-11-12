Ürolojik Cerrahi Kongresi'nde Türkiye'de bir ilk: "AGEP"

İSTANBUL, (DHA) ÜROLOJİK Cerrahi Derneği\'nin 31 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında düzenlediği 4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi, dünyadan ve Türkiye\'den yoğun bir katılımla Antalya\'da gerçekleşti.

Yaklaşık 1300 üroloji uzmanının yer aldığı kongrede açılış konuşmasını yapan Ürolojik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şaban Sarıkaya, üroloji alanında tıbbi tedaviler, cerrahi tedaviler, yeni teknolojiler ve bilimsel araştırmalar hakkında aynı anda 7 tane salonda toplantılar ve kurslar gerçekleştirildiğini belirtti. Türkiye\'nin dört bir yanından yoğun bir katılımın söz konusu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şaban Sarıkaya, kongrede genel olarak ürolojinin tüm alt dallarına önemli yerler ayırdıklarına dikkat çekti.

TÜRKİYE\'DE BİR İLK: \"ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ EĞİTİM PROGRAMLARI\"

Prof. Dr. Şaban Sarıkaya, ülkemizde de sıkça görülen kanser hastalıkları konusunda üroonkolojiden idrar kaçırma problemlerine, taş hastalıklarından minimal invaziv cerrahi konusuna, çocuk ürolojisinden organ nakline kadar birçok konunun işlendiğini açıkladı ve şunları söyledi: \"Ürolojik Cerrahi Derneği olarak ana misyonumuz, ülkedeki üroloji standardını yükseltmek. Bu anlamda hekimlerin eğitimi ve gelişimi önemli. Kongrelere sadece üroloji uzmanlarının değil aynı zamanda gelişmekte olan üroloji asistanlarının da katılımı büyük önem taşıyor. 4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi\'nde ilk kez lanse ettiğimiz \"Araştırma Görevlisi Eğitim Programları (AGEP)\" Türkiye\'de bir ilk olma niteliği taşıyor. Araştırma Görevlisi Eğitim Programları\'na Türkiye’deki kliniklerin yüzde 30\'u 180 asistanla bu sisteme dahil olurken kongrede 320 kadar asistan bu sisteme erişme şansı yakaladı. Araştırma Görevlisi Eğitim Programları (AGEP) tamamen online olarak internetten yürütülen yapılandırılmış bir asistan eğitim programı. Kongre sırasında 90 kadar öğretim üyesi bu sisteme derslerini kaydetti. Bu kongre sayesinde AGEP sisteminin altyapısı oluşturuldu.\"

\"PROSTAT KANSERİNDEN ÖLÜMLERİ ÖNLEMEK ADINA BELİRLİ BİR YAŞTAN SONRA RUTİN MUAYENELER ÇOK ÖNEMLİ\"

4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi\'nde ilk günün ana konusundan biri olan üroonkoloji alanında Prof. Dr. Şaban Sarıkaya prostat kanserinin tanısı ve tedavisinde çığır açan gelişmeler yaşandığını belirtti ve şunları söyledi: \"Prostat kanseri için günlük hayatta tanımlayabileceğimiz çok net sebepler bulunmamakta. Ailede prostat kanseri öyküsü bulunması önemli. Prostat kanseriyle ilgili bilinmesi gereken en önemli nokta ise belirli bir yaştan sonra prostat kanseri için adayısınız ve muayene edilmelisiniz. Hastalık teşhisi konması durumunda etkin tedavi yöntemleri sayesinde hastalığın tedavisinde başarı oranları da artmakta. Bütün kanser türlerinde olduğu gibi erken tanı ve tedavi prostat kanseri içinde önemli bir unsur. Tedavi konusunda en büyük gelişmelerden biri ise biz cerrahların işini kolaylaştıran robotik cerrahi. Robotik cerrahinin en çok uygulandığı alanlardan biri de prostat kanserleridir. Ülkemizde de çok etkin ve başarılı olarak yapılıyor.\"

\"PROSTAT KANSERİ AMELİYATI SONRASI İDRAR KAÇIRMA OLABİLİR AMA TEDAVİSİ VAR\"

Prostat kanseri ameliyatı sonrası kanserin yayılma oranına, dolayısıyla cerrahinin yapılma boyutuna bağlı olarak bazen idrar kaçırma problemleri yaşanabildiğini söyleyen Prof. Dr. Sarıkaya, \"Bu azımsanacak bir oran değil ama gelişen teknik deneyim gibi etkenlerle bu oran düşmekte. Ameliyat sonrası oluşacak sorunlar konusunda ameliyatların deneyimli hekimler tarafından yapılması gerekiyor. İdrar kaçırma problemi oluştuğunda da bu durumun çözüm yöntemleri arasında ilaç tedavileri ve cerrahi de dahil olmak üzere birçok seçenek bulunuyor. Bu noktada önemli olan hastaların bu süreçte daha az ağrı ve acı çekmeleridir. İdrar kaçırma sorunu çözülene kadar hastalara da sosyal yaşamdan ve günlük aktivitelerden geri kalmamaları için hijyenik mesane pedlerini öneriyoruz\" dedi.

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