-URLA'DAKİ YANGIN: EVLER BOŞALTILIYOR İZMİR (A.A) - 26.09.2010 - İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine polis, bazı evlerin boşaltılması yönünde anons yaptı. Zeytinalanı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılma eğilimi gösteren yangına, itfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 3 uçak ve 50'ye yakın yer ekibi müdahale ediyor. Polis ekipleri, yanan alana yakın bazı evlerin boşaltılması yönünde anons yaparken, vatandaşların da evlerinin önündeki otluk alanları tedbiren hortumlarla ıslattığı görüldü. Vatandaşların rüzgarın getirdiği yoğun dumandan etkilenmemek için yüzlerini maske ve tülbentlerle kapattığı gözlendi. Bölgede çalışan polis ekiplerine de maske dağıtıldı.