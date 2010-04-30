Urla'da 3 öğrenci cinsel tacizden tutuklandı

T24 - İzmir'in Urla ilçesindeki bir ilköğretim okulunda beşinci sınıf öğrencisine cinsel tacizde bulundukları öne sürülen beş öğrenciden üçü tutuklandı.





Urla'daki bir ilköğretim okulunda beşinci sınıfta eğitim gören bir öğrenci, öğretmenlerine, yaşça büyük olan bazı öğrencilerin uzun süredir kendisine cinsel tacizde bulunup, görüntülerini cep telefonuna çektiğini söyledi.





Öğretmenlerin, polise haber vermesiyle başlatılan soruşturma kapsamında okulun sekizinci sınıfında okudukları öğrenilen beş öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı.





Urla Adliyesi'ne sevk edilen beş öğrenciden üçü tutuklandı.

