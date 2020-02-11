Urla Kayyımı'ndan ilk icraat: Sanat Evi'ni kapattı, kiraya verdi

'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Burak Oğuz’un yerine İzmir-Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Urla Kaymakamı Önder Can’ın ilk icraatı Urla Fotoğraf Sanat Evi’nin kapatarak kiraya vermek oldu.

Birgün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre; İzmir Valiliği’nce, CHP’li Burak Oğuz’un yerine Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Urla Kaymakamı Önder Can, 10 yıldır 100’ün üzerinde sergiye ev sahipliği yapan Urla Fotoğraf Sanat Evi’nin kapatılmasına ve ihaleyle kiraya verilmesine karar verdi. Şubat ayı sonunda tüm sergi ve etkinliklerin sona erdirilmesi ya da gösterilecek farklı yerlerde, eğer o yerler uygun ise, faaliyetlerin devam etmesi istendi.

4 senedir gönüllü olarak Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneği tarafından organize edilen sergilerin son bulması, dernek üyeleri ve tüm Urla halkı tarafından tepki ile karşılandı.