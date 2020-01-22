CHP'den kayyım atanan Urla Belediyesi için yeni hamle

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Urla Şube Müdürlüğü binası 1′ inci kattaki sürpriz toplantıya basın mensupları alınmadı.

Toplantıda, Urla’daki belediye hizmetlerinin bundan sonraki seyri ele alındı. Daha önce, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un yerine, Urla Belediyesi için CHP’li meclis üyeleri arasından alternatif bir başkan seçileceğini açıklayan Soyer, bundan geri adım attı.

CHP’li üyelerin de talebi üzerine ‘sembolik bir başkan’ seçmek yerine Urla'daki çalışmaların İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürü Yener Kırmızı üzerinden yapılması, ihtiyaç duyulması halinde ise yanına siyasi bir ismin de verilmesinin gündeme geldiği öğrenildi.