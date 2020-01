Urla Belediye Başkanı'nın korumasını vuran 3 kişi tutuklandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - URLA Belediye Başkanı Sibel Uyar\'ın yakın korumalığını yapan belediye çalışanı Gökhan Pakçe\'yi sırtından vurup, yaraladıkları iddiasıyla yakalanan ve aralarında aynı suçtan tutuklandıktan sonra cezaevinden firar eden şüphelinin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Olay, 12 Ağustos 2015 tarihinde, Hacıisa Mahallesi Necati Cumalı Caddesi üzerinde meydana geldi. CHP\'li Urla Belediye Başkanı Uyar\'ın yakın korumalığını yapan Gökhan Pakçe, aralarında daha önceden husumet bulunan özel güvenlik görevlisi M.Y. ve döşemecilik yapan R.C. ile konuşmak için buluştu. Olay yerine özel otomobille gelen 2 kişi ile Pakçe arasında tartışma çıktı. M.Y., otomobilden aldığı pompalı tüfeği ateşleyip, Pakçe\'yi sırtından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralanan Pakçe\'yi ambulansla Urla Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Pakçe, buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildi.

Urla İlçe Asayiş ekipleri, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, cep telefonuyla ulaştıkları şüphelileri teslim olmaları için ikna etmeye çalıştı. Şüphelilerin saklandığı yeri tespit eden ekipler, buraya baskın yaptı. Evde ve araçta yapılan aramada, olayda kullanılan pompalı tüfek ile başka bir av tüfeği daha ele geçirilirken, M.Y. ile R.C. gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Urla Adliyesi\'ne sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklandı. R.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yarı açık cezaevinde bulunan M.Y. de firar etti. Olayla ilgili hakkında yakalama kararı çıkarılan R.C. ile firari M.Y.\'nin Yenice Mahallesi Kekliktepe Caddesi\'nde olduğu ihbarı üzerine ekipler, harekete geçti. Şüphelilerin bulunduğu otomobili durduran ekipler, M.Y., R.C., U.S.U. ve Z.Ç.\'yi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise ruhsatsız 3 tabanca ile şarjör, av tüfeği, fişek ve bıçak ele geçirildi. Emniyette sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. ,R.Ç. ve Z.Ç. tutuklanırken, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.