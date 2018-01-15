Ürgüp'te kaza: 1 ölü 2 yaralı

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR\'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde Üzengi Vadisi\'nde meydana gelen kazada Tayfun Hazar (35) öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza dün akşam Ortahisar Kasabası Üzengi Vadisi\'nde meydana geldi. E.A. (33) yönetimindeki 50 UD 568 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Aracın altında kalan Tayfun Hazar öldü. Araçta yaralanan Ü.K. (28) ve sürücü E.A. (33) kaldırıldıkları Ürgüp Devlet Hastanesi\'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatıldı.
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