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ÜRGÜP'TE FUHUŞ OPERASYONU: 10 KİŞİ TUTUKLANDI NEVŞEHİR (A.A)

24 Ekim 2010 17:36

-ÜRGÜP'TE FUHUŞ OPERASYONU: 10 KİŞİ TUTUKLANDI NEVŞEHİR (A.A) - 24.10.2010 - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde fuhuş yaptığı ve yaptırdığı iddiasıyla 27'si yabancı uyruklu kadın 37 kişi gözaltına alındı.  Edinilen bilgiye, ilçedeki bazı otel, motel, pansiyon ve evlerde fuhuş yapıldığı ihbarını alan Ürgüp Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adreslere operasyon düzenledi.  Operasyonda 27'si Gürcistan ve Ermenistan uyruklu kadın toplam 37 kişi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen bu kişilerden B.C, A.S, T.K, O.Ö, F.S, A.S, H.Ç, A.S, A.T. ve G.Y. ''fuhuş yaptırma ve fuhşa aracılık etmek'' suçlamasıyla tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.  Yabancı uyruklu kadınlardan 18'i Ürgüp Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edildi. Bu kadınlardan 4'ünde frengi saptandığı belirtildi.  Evlenerek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancı uyruklu 9 kadın ise mahkemece serbest bırakıldı.

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