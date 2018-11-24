Urganla kendini astı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde, maddi sıkıntı yaşadığı öne sürülen Kekil A. (52), kendini asarak, intihar etti.

Bir süre önce borçlarını ödeyemediği için bunalıma girdiği öne sürülen Kekil A., dün gece Yamanlar Mahallesi 7302 Sokak\'taki evinde kendisini tavana urganla asarak intihar etti. Kekil A.\'nın cesedini beraber yaşadığı kızı, sabah uyandığında buldu. Eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından Kekil A.\'nın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.