Urfalılar Sergen'e çok kızdı!..

Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'yi eleştiren yazısında, Urfaspor ile ilgili ifadeleri sert tepkiye neden oldu...







Basın Sözcüsü Ömer Kapaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Şanlıurfaspor Yönetim Kurulu'nun dün akşam Kulüp Başkanı Habip Aslan başkanlığında yaptığı toplantıda, “Sergen Yalçın olayını” da gündeme aldığını belirtti.



Sergen'in Vatan Gazetesindeki yazısında, Eskişehirspor-Fenerbahçe maçının analizini yaparken, Fenerbahçeli futbolcuları eleştirdiğini ve yazısının bir bölümünde de, “Maldonado bence futbolcu değil, saçını kestirmiş, Şanlıurfasporlu oyunculara benzemiş. Zaten en fazla orada oynar” şeklindeki ifadelere yer verdiğini iddia eden ve bunun Şanlıurfa'da büyük infial uyandırdığını dile getiren Kapaklı, açıklamasında şunları kaydetti:



“Bu cümle Şanlıurfa'da büyük tepki toplamıştır. Şanlıurfasporlu sporseverler tepkilerini yazara ulaştırmak için 'syalcin@gazetevatan.com'a bildirmeye devam etmektedir.



Şanlıurfaspor 40 yıllık şanlı futbol tarihiyle Türkiye'nin sporuna katkı sağlamaktadır. Bank Asya 1. Lig'e çıkma yolunda bu sezon büyük bir mücadele verirken, bu talihsiz açıklama kaliteli ve kendini ispatlamış futbolcularımızı da rencide etmiştir. Taraftar gruplarımız Sergen Yalçın hakkında kanuni haklarını da arayacaklardır. Şanlıurfaspor yönetimi olarak Sergen Yalçın'dan özür ve düzeltme yazısı yazmasını talep ediyoruz. Sergen Yalçın'ın her yazısı kalitesizliğiyle, seviye düşüklüğüyle onun futbolcuyken ortaya koyduğu, özel hayatındaki rezillikleri çağrıştırıyor. Onun kumarbazlığı, dansözlüğü bizi ilgilendirmiyor. Ama şu açıkça bilinmeli ki hiç kimse Şanlıurfaspor'a ve futbolcularına böylesine bir benzetmede bulunamaz. Biz hangi takımın formasının ucuz olduğunu bilemeyiz. Ama Şanlıurfaspor forması, 1,5 milyonluk büyük bir camiayı temsil etmektedir.”



Söz konusu yorumun Fotogol Gazetesi'nde de 3 Kasım 2008 Pazartesi günü haber olarak yer aldığını aktaran Kapaklı, gazetelerin spor müdürlerinin bu tür konularda gereken hassasiyeti göstermelerini istedi.

