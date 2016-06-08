Urfalı Yıldırım inşaat işçisiydi dünya şampiyonu oldu

İsveç’in Jönköping kentinde düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası’na Türk Milli Takımı’nda yer alan Şanlıurfalı 20 yaşındaki Yıldırım Oğuz, şampiyon oldu.

Uluslararası Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı’nda yer alan Yıldırım Oğuz, müsabakalarda mutlu sona ulaştı.



Daha önce de Samsun’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda ikinciliği bulunan Oğuz, 15 yaşından bu yana Muay Thai sporunu yaptığını söyledi.

İsveç’ten Şanlıurfa’ya dünya şampiyonu olarak dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Oğuz, her gün ortalama 5-6 saat antrenman yaptığını dile getirdi.