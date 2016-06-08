T24 LogoT24 Logo
Spor

Urfalı Yıldırım inşaat işçisiydi dünya şampiyonu oldu

Yıldırım Oğuz, günde 5-6 saat antrenman yaptığını söyledi

08 Haziran 2016 03:14

İsveç’in Jönköping kentinde düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası’na Türk Milli Takımı’nda yer alan Şanlıurfalı 20 yaşındaki Yıldırım Oğuz, şampiyon oldu.

Uluslararası Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı’nda yer alan Yıldırım Oğuz, müsabakalarda mutlu sona ulaştı.

Daha önce de Samsun’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda ikinciliği bulunan Oğuz, 15 yaşından bu yana Muay Thai sporunu yaptığını söyledi.

İsveç’ten Şanlıurfa’ya dünya şampiyonu olarak dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Oğuz, her gün ortalama 5-6 saat antrenman yaptığını dile getirdi. 

 

ETİKETLER

yıldırım oğuzMuay Thaidünya şampiyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24