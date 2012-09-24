Urfa'dan ürperten zikir görüntüleri!..

Şanlıurfa'da Rufai tarikatına mensuplarının yaptığı zikir töreni, ürperten görüntülere sahne oldu.

DHA'da yer alan habere göre; Rufai tarikatı mensubu olduğu illeri sürülen yaklaşık 15 kişi, geçen yıl nerede olduğu öğrenilmeyen bir evde toplanarak arbane (def) eşliğinde zikir törenine başladı.

Görüntülere göre aralarında çocukların da bulunduğu tarikat mensupları, önce okunan duaların ardından def eşliğinde Arapça, Kürtçe ilahiler söylemeye başladı.

Bir süre sonra ilahilerin etkisiyle transa giren bir kişi grubun ortasında elindeki kılıçla boynuna çizikler attı.

Zikir gecesinde transa giren tarikat mensuplarının karınlarına, tarikat şeyhi tarafından şiş saplandı.

Vücudundaki şiş ile bir süre odada dolaşan tarikat üyeleri daha sonra karnındaki şiş çıkarılıp, açtığı yara yerine ise tükürüklü parmak bastırılarak kapatıldı.

Gecede bir çok tarikat mensubunun karınlar ve yanaklarına şiş saplandı. Zikir gecesinde bazıları da floransan lambaları dişleriyle kırdı.

Zikir törenleri yaklaşık bir saat sonra duayla sona ererken, bu görüntülerin daha sonra CD halinde çoğaltılıp üyelere dağıtıldığı belirtildi.