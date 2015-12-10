Şanlıurfa'da 10 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da HDP, DBP, İHD ve KESK'in oluşturduğu Demokrasi ve Emek Platformu bileşenlerinden 10 kişi gözaltına alındı.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, Urfa'da "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri" gerekçesiyle Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin yöneticileri evlerinden çıkarken gözaltına alındı. Platform bileşeni HDP İl Eşbaşkanı Rıdvan Yavuz, DBP İl Eşbaşkanı Leyla Coşkun, İHD Şube Eşbaşkanı Atilla Yazar, SES Şube Eşbaşkanları Reşat Doğan ve Ruken Kılınç, Eğitim Sen Şube Eşbaşkanı Dilek Çakırtaş, HDP Haliliye İlçe Eşbaşkanı Mehmet Melik, ESM Şube Başkanı Servet Yazar, DBP İl Genel Meclis Üyeleri Sevinç İzol ve Sibel Sütpak gözaltına alındı.

Evlerinin önünden alınan 10 kişi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden sonra il Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye götürüldü.