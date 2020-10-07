Urfa Barosu Başkanı Öncel ve 25 avukat hakkında soruşturma

Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Baro Başkanı Abdullah Öncel'in de olduğu 26 avukat hakkında 'toplantı ve gösteri yürüyüşüne muhalefet etme' gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Baro Başkanı Abdullah Öncel'in de aralarında bulunduğu 26 avukat hakkında "2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" gerekçesiyle soruşturma başlattı. Urfa Barosu'nun 7 Temmuz'da baroların seçim sistemi ve avukatlık kanununda yapılmak istenen değişikliklere karşı yaptığı açıklama ve oturma eylemi soruşturmaya gerekçe olarak gösterildi.

"Meslektaşlarımla birlikte yargılanmak benim için şeref madalyasıdır"

Baro Başkanı Abdullah Öncel, soruşturmaya dair Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Avukatlık mesleğinin onuru için orda bulunan meslektaşlarımla birlikte yargılanmak benim için şeref madalyasıdır. Gider yine savunmayı savunuruz."