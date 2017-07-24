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"Ürettiğimiz 16.5 milyar liralık buğdayın 1.4 milyar lirasını üretimde ve kullanımda kaybediyoruz"

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Daha buna evlerdeki kayıplar dahil değil" dedi

24 Temmuz 2017 11:50

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de yıllık üretilen buğday verileriyle ilgili açıklama yaptı. Buğday rekoltesinde kayıpların en aza indirilmesini belirten Bayraktar, "Yıllık üretilen 16.5 milyar liralık buğdayın 1.4 milyar liralık kısmının üretim ve kullanımda kaybediyoruz" dedi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, buğdayda resmen servet kaybedildiğini söyledi. Bayraktar, Türkiye’de yıllık üretilen 16.5 milyar liralık buğdayın 1.4 milyar liralık kısmının üretimde ve kullanımda kaybedildiğini belirterek, “Kaybedilen buğday 8-10 milyon nüfuslu bir ülkenin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilir” ifadesini kullandı. Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Yapılan hesaplamalara göre, üretilen buğdayın yaklaşık yüzde 5.5’i üretimde, yüzde 2.8’i kullanımda kaybediliyor. Bunlar, büyük oranlar. Binbir güçlükle, zahmetle elde edilen ürünün neredeyse onda biri tüketilemeden kaybediliyor. Daha buna evlerdeki kayıplar dahil değil.

* Zararlılar, ayarsız ve eski biçerdöverler, tekniğine uygun olmayan hasat nedeniyle buğdayda dane kaybı, gelişmiş ülkelerdeki dane kaybından hayli fazla. Dane kaybının yüzde 2’yi geçmemesi gerekiyor. Ambar zararlıları, uygun olmayan depo şartlarının neden olduğu rutubet, taşıma kayıpları gibi nedenlerle de ürün israf ediliyor.

Tedbir şart

* Ekimden hasada kadar tedbirler almamız şart. Arazilerimizde tohum ekim aşamasında arazi iyi tesviye edilmeli ve hasat sırasında meydana gelen tane ve sap kayıpları ile tane hasarları en aza indirilmeli. Biçerdöverlerin ayar ve bakımları çok iyi yapılmalı ve hasat olgunluğuna gelmemiş ürünler kesinlikle hasat edilmemeli. Hasat zamanında yapılmalı.

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