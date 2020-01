Ürettiği Antepfıstığı çeşidine soyadını verip tescilletti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, fıstık üreticisi 74 yaşındaki Mümtaz Akıncı, 1 ayda yetişip her yıl ürün verebilen Antepfıstığı çeşidi üretip soyadıyla tescilletti.

Kentte kendine özgü aşılama yöntemiyle özel fıstık üretmesi nedeniyle yıllarca en iyi fıstık üreticisi seçilen Mümtaz Akıncı, ürettiği fıstıkları ikinci kez tescil yaptırdı. Daha önce yetiştirdiği çeşidi \'Mümtaz\' adıyla tescillettiren Mümtaz Akıncı, bu kez 1 ayda yetişip, her yıl ürün verebilen ve diğerlerine göre daha iri ve lezzetli olan Antepfıstığı çeşidi üretti. Mümtaç Akıncı\'nın ürettiği fıstık çeşidi, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 4 yıldır her aşaması incelenip araştırıldıktan sonra tescillendi. Mümtaz Akıncı, fıstığa soyadı olan Akıncı\'yı verip onaylattı.

Mümtaz Akıncı, ürettiği fıstık çeşidinin 4 yıllık araştırma ve çalışmanın ardından tescillendiğini belirterek, \"Akıncı fıstığı üzerine Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nü çağırdım. Akıncı çeşidi fıstığı ürettiğimizi söyledim. Gelerek baktılar, bu farklı bir çeşit dediler. Ankara’dan da ekipler gelerek inceleme yaptılar. Yaz, kış demeden gelerek baktılar. Yapılan genişliğine karagöz büyüklüğüne baktılar. 4 yılın sonunda Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Akıncı fıstığının tescili yapıldı. Akıncı fıstığı, Siirt fıstığının büyüklüğü gibi değil, lezzet olarak değişik, aroması değişik, ağacın yaprağı değişik, akıncı fıstığının ağacı daha yeşil, Antep fıstığının yaprağından daha geniştir\" dedi.



