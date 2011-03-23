-ÜRETİMİ DURDURAN HASAR YOK ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - Ankara'daki İşbir Sünger fabrikasında çıkan yangın sonucunda üretimi durduran bir hasarın meydana gelmediği bildirildi. İşbir Sünger'den yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde İstanbul yolu üzerinde bulunan tesiste çıkan yangın sonucunda fabrikanın yüzde 10'unda hasar tespit edildiği belirtilerek, ''Üretim devam etmektedir. İşbir Yatak lokasyonu Esenboğa'da bulunmaktadır. İşbir Yatak ile İşbir Sünger ayrı konumlarda olması ile birlikte İşbir Sünger'de üretimi durduran bir hasar bulunmamaktadır'' denildi.