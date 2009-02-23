‘Üretim hacmindeki azalış şubat ayında da sürdü’

Merkez Bankası, Şubat ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1644 işyerinin katıldığı İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarını açıkladı.



Merkez Bankası İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmindeki azalış eğiliminin, Şubat ayında da sürdüğü gözlendi.

Sanayi dalındaki genel gidişat konusunda kötümserler lehine seyir, azalarak devam etti.

Şubat ayında, içinde bulunduğu sanayi dalı hakkında bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 4,8, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 58 oldu.



Merkez Bankası, Şubat ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1644 işyerinin katıldığı İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmindeki azalış eğiliminin, Şubat ayında da sürdüğü gözlendi. Son üç ayda alınan toplam sipariş miktarı, ihracat siparişleri ve iç piyasa siparişleri eğilimlerinde "azalış" diyenler lehindeki seyrin bir miktar güçlenerek devam ettiği görüldü.



Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin sürdüğü, mamul mal stoklarının mevsim normalinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise bir önceki aya göre azaldığı gözlendi.



Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmine ilişkin beklentilerde azalış yönlü seyrin zayıflayarak devam ettiği görüldü.



Şubat ayında, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarı beklentileri önceki aya göre güçlendi, "azalış" diyenler lehindeki seyrini sürdürdü. Gelecek üç ayda toplam istihdam ve gelecek on iki aya ilişkin sabit sermaye yatırım harcamaları beklentilerinde de sınırlı iyileşmeye karşın azalış yönlü seyrin sürdüğü gözlendi.



Ortalama birim maliyetlerinde son üç aydaki artış eğilimi, önceki ay seviyesinde oldu.

Gelecek üç aydaki ortalama birim maliyet artış beklentilerinde bir miktar zayıflama söz konusu. Gelecek üç aydaki satış fiyatları beklentisinin "azalacak" diyenler lehine olan seyri devam etti. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE enflasyonu beklentisi geçen aya kıyasla 0,7 puan azalarak, yüzde 10,5'e geriledi.



Sanayi dalındaki genel gidişat konusunda kötümserler lehine seyrin azalarak devam ettiği gözlendi. Şubat ayında, içinde bulunduğu sanayi dalı hakkında bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 4,8, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 58 oldu.

