"Üretim ekonomisine geçilmediği sürece, gıdada çok ciddi bir kriz ve pahalı bir 2022 yılı bizi bekliyor"

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) merakla beklenen 2021 enflasyonu yıllık yüzde 36,08 ile 19 yılın zirvesine yükselirken, TÜİK’e göre gıda enflasyonu 2021’de yüzde 43,8 oldu. DİSK-AR ise yaptığı araştırmada gıda enflasyonunu yüzde 64,6 olarak açıkladı.

Tarım sektöründe 2021’in nasıl geçtiğini, 2022 beklentilerini ve yapılması gerekenleri TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Baki Remzi Suiçmez ve Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Başkanı Hüseyin Demirtaş Sözcü'den Gamze Bal'a anlattı.

Suiçmez, “Yıllardır uygulanan yanlış tarım politikasından vazgeçilip üretim ekonomisine geçilmediği, üretim maliyetlerinin düşürülmediği, yerli üretim ve üreticinin korunup desteklenmediği süreçte bizi ekmekte de sütte de ette de meyve ve sebzede de çok ciddi bir kriz ve çok pahalı bir 2022 yılı beklemektedir” diye konuştu.

"Tarımsal girdi fiyatları enflasyonun üzerinde arttı"

Tarımsal girdi fiyatlarındaki artışın enflasyonun üzerinde arttığına vurgu yapan Suiçmez, “Ürünlerin tarladaki fiyatı enflasyonun altında, marketteki fiyatı enflasyonun üstünde kalıyor. Üreten çiftçi para kazanamıyor, tüketiciler ise pahalı gıda tüketiyor” dedi.

Suiçmez, bu kısır döngünün aşılmasının yolunun; desteklerin zamanında ve yeterli miktarda verilmesi, girdi maliyetlerinin somut önlemlerle düşürülmesi, küçük çiftçinin önünü görüp ekim dikim yapabilmesi için tarımsal kredilerin uygun faiz oranıyla çiftçiye verilmesinden geçtiğine dikkat çekti.

"Üretici ve tüketicileri çok daha zor günler beklemektedir"

Suiçmez’in ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ülkemizde derinleşerek yaşanan genel ekonomik kriz ve süren iklim krizi ortamında üretim açısından belirsizliğin sürmesi ve üreticileri için sürekli ve yeterli üretim ortamına dönük öngörülebilirliğin olmaması en önemli sorun olup, 2022 yılı ve sonrasında üreticilerimiz ile tüketicilerimizi çok daha zor günler beklemektedir.”

Tarıma yönelik bütçe miktarlarının ek bütçe ile artırılması gerektiğine vurgu yapan Suiçmez, şöyle devam etti:

“Çözüm; kısa orta ve uzun vadede arz açığımızın yerli üretimle karşılanmasına yönelik somut önlemlerinin gecikmeden alınmasıdır. Yıllardır uygulanan yanlış ve yanlış tarım politikasında vazgeçilip üretim ekonomisine geçilmediği, üretim maliyetlerinin düşürülmediği, yerli üretim ve üreticinin korunup desteklenmediği süreçte bizi ekmekte de sütte de ette de meyve ve sebzede de çok ciddi bir kriz ve çok pahalı bir 2022 yılı beklemektedir.”

"Çiftçi iflasa sürüklenip, üretimi terk edecek"

TZD Başkanı Demirtaş ise artan gıda fiyatlarının döviz kurundaki artıştan kaynaklı ithal malların maliyetlerinin katlanmasından kaynaklandığını ifade ederek "Maliyet enflasyonu nedeniyle gübre, mazot, ilaç başta olmak üzere bir çok ithal ürün kullanan çiftçi bu durumda iflasa sürüklenecek ve üretimi terk edecektir. Bu da üretimin azalması dolayısıyla gıda fiyatlarının yükselmesine neden olacaktır" diye konuştu.