-ÜRETİM ÇARKLARI KOMŞU ÜLKELER İÇİN DÖNÜYOR GAZİANTEP (A.A) - 19.07.2010 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında, komşu ülkelere yapılan ihracatın payı artmaya devam ediyor. Küresel ekonomik krizden, Türkiye'ye komşu ülkelere yaptıkları ihracatla korunan Güneydoğulu ihracatçılar, bu pazarlardaki paylarını artırma çabalarını sürdürüyor. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreterliği verilerinden derlenen bilgiye göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden komşu ülkelere yapılan ihracatın bölgenin toplam ihracatındaki payı, bu yılın ilk yarısında yüzde 53,49'a yükseldi. Ocak-Haziran döneminde, bölge illerinden 2 milyar 278 milyon 723 bin dolarlık ihracat yapıldı. İhracatın 1 milyar 219 milyon 102 bin dolarlık bölümü Türkiye'ye komşu ülkeler olan Azerbaycan-Nahcivan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a yapıldı. Komşu ülkelere yapılan ihracatın bölgenin toplam ihracatı içindeki payı, geçen yıl Ocak-Haziran döneminde yüzde 52,40 olmuştu. Bu dönemde bölgenin toplam ihracatı 1 milyar 785 milyon 992, komşu ülkelere yapılan ihracat 936 milyon 28 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 2009 ve 2010'un ocak-haziran dönemlerinde komşu ülkelere yapılan ihracat ve ihracatta yaşanan değişim şöyle: . (BİN DOLAR) . (Ocak-Haziran) Değişim KOMŞU ÜLKELER 2009 2010 (Yüzde) ------------- --------- --------- ------- AZERBAYCAN-NAHC. 18.285 20.394 12 BULGARİSTAN 5.932 8.661 46 GÜRCİSTAN 2.900 6.497 124 IRAK 776.227 1.012.553 30 İRAN 24.288 47.380 95 SURİYE 97.921 110.778 13 YUNANİSTAN 16.475 12.839 -22 --------------- ---------- ---------- ------- TOPLAM 936.028 1.219.102 30