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Ekonomi

ÜRETİM ÇARKLARI KOMŞU ÜLKELER İÇİN DÖNÜYOR GAZİANTEP (A.A)

19 Temmuz 2010 13:49

-ÜRETİM ÇARKLARI KOMŞU ÜLKELER İÇİN DÖNÜYOR GAZİANTEP (A.A) - 19.07.2010 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında, komşu ülkelere yapılan ihracatın payı artmaya devam ediyor. Küresel ekonomik krizden, Türkiye'ye komşu ülkelere yaptıkları ihracatla korunan Güneydoğulu ihracatçılar, bu pazarlardaki paylarını artırma çabalarını sürdürüyor. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreterliği verilerinden derlenen bilgiye göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden komşu ülkelere yapılan ihracatın bölgenin toplam ihracatındaki payı, bu yılın ilk yarısında yüzde 53,49'a yükseldi. Ocak-Haziran döneminde, bölge illerinden 2 milyar 278 milyon 723 bin dolarlık ihracat yapıldı. İhracatın 1 milyar 219 milyon 102 bin dolarlık bölümü Türkiye'ye komşu ülkeler olan Azerbaycan-Nahcivan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a yapıldı. Komşu ülkelere yapılan ihracatın bölgenin toplam ihracatı içindeki payı, geçen yıl Ocak-Haziran döneminde yüzde 52,40 olmuştu. Bu dönemde bölgenin toplam ihracatı 1 milyar 785 milyon 992, komşu ülkelere yapılan ihracat 936 milyon 28 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 2009 ve 2010'un ocak-haziran dönemlerinde komşu ülkelere yapılan ihracat ve ihracatta yaşanan değişim şöyle: .                     (BİN DOLAR) .                     (Ocak-Haziran)      Değişim  KOMŞU ÜLKELER       2009         2010     (Yüzde) -------------     ---------    ---------  -------  AZERBAYCAN-NAHC.   18.285        20.394      12 BULGARİSTAN         5.932         8.661      46 GÜRCİSTAN           2.900         6.497     124  IRAK              776.227     1.012.553      30  İRAN               24.288        47.380      95  SURİYE             97.921       110.778      13  YUNANİSTAN         16.475        12.839     -22  ---------------  ----------   ----------  ------- TOPLAM            936.028     1.219.102      30

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