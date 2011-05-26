-ÜRETİCİYE 122 MİLYON LİRA SÜT TEŞVİK PRİMİ ANKARA (A.A) - 26.05.2011 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yürüttüğü tarımsal destekleme uygulamaları kapsamında, 2011 yılının ilk 3 ayında üretilen süt için 231 bin 195 üreticiye toplam 122 milyon lira süt primi ödenecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Süt üreticilerine 2011 yılında büyükbaş hayvan sütü için litrede 8 kuruş, küçükbaş hayvan sütü için de litrede 15 kuruş destekleme primi ödemesi yapılacak. Geçen yıl büyükbaş hayvan sütüne litrede 4 kuruş, küçükbaş hayvan sütüne litrede 10 kuruş olarak ödenmişti. Bu yılın ilk üç ayı için 231 bin 195 üreticiye toplam 122 milyon lira süt prim desteği ödemesi yapılacak. Ödemeler, yarından itibaren üreticilerin Ziraat Bankasındaki hesaplarına yatırılacak.