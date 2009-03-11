‘Üreticinin kamuya dönük yükü hafifletilmeli'

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ahmet Nakkaş, sanayi üretimindeki gerilemenin durdurulabilmesi için kamuya dönük borçların uzun vadelerde yapılandırılması gerektiğini ifade etti.



2009 yılı ocak ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Nakkaş, sanayi üretiminin ocak ayında yüzde 21,3 gerilediğini anımsatarak, "Türkiye kaderine terk edildi. Sanayi üretimi 6 ayda 6 kat düştü" dedi.



Yaşanan gerilemenin küresel krize bağlandığını dile getiren Nakkaş, açıklamada "Bu söylemin bir kısmı doğru olsa da istihdam, üretim ve ihracatın sürdürülebilirliği noktasında yeterli önlemlerin alınmadığını görüyoruz. Ekonomisi hızla uçuruma sürüklenen Türkiye'nin bugün hazır giyim ve konfeksiyona her zamankinden daha fazla ihtiyacı var" ifadesine yer verdi.



Ekonomide "olağanüstü hal" ilan edilmediği takdirde çözüm üretilemeyeceğini savunan Nakkaş, şunları kaydetti:



"Ülkeler, ekonomilerine katma değer üreten, istihdam sağlayan reel sektörlerine sahip çıkarken, Türkiye'de en yüksek katma değeri yaratan sektör olarak anılan hazır giyim, göz göre göre yok ediliyor. Hükümetin, daha fazla reel sektöre sahip çıkması ve ulusal kalkınma programlarını yaşama geçirmesi gerekirken, belirsizlik ve güvensizlik eğilimleri devam ediyor. Sanayi üretimindeki yüzde 21,3'lük düşüş bunun en açık göstergesi.



İnatla 'fazla bir etkisi yokmuş' şeklindeki yaklaşımlar yaranın daha da derinleşmesine sebep oluyor. Sanayi üretimindeki gerilemenin durdurulabilmesi için kamuya dönük borçların uzun vadelerde yapılandırılması gerekiyor. Girdi maliyetleri üzerindeki kamu yükleri 2 yıllığına yarı yarıya hafifletilmeli. Bunun için kamu yükleri ilk yıl yüzde 50, ikinci yıl ise yüzde 25 oranında düşürülmeli."



Nakkaş, stratejik eylem planının en az 10 yıllık olmak şartıyla, sektörün uluslararası rekabet gücüne dayalı, mevcut sistemi koruyan, kalıcı, idari ve yasal düzenlemelerin gerçekçi ve inandırıcı haliyle yapılması gerektiğini bildirdi.



