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Ekonomi

Üreticilere destek ödemesi başlıyor

Bekir Pakdemirli, üreticileri desteklemeye yönelik ödemelerin bugün hesaplara yatacağını duyurdu

08 Ekim 2021 10:09

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Bakan Pakdemirli şu paylaşımda bulundu:

"Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin lira, mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 570 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 624 bin lira olmak üzere toplam 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerini bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."

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