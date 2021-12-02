Üreticilerden süte yeni zam sinyali!

Yapılan yüzde 47'lik zamla, marketlerde bir litre sütün fiyatı 9 liraya dayanırken, üreticiler, yem fiyatlarına yapılam zamla sütün yeniden zamlanabileceğine işaret etti. Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, önlem alınmazsa kaos çıkacağını uyarısında bulundu.

Gıda Komitesi’nin toplanmasının ardından hafta başına Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılan açıklamada, 3 lira 20 kuruş olan çiğ süt litre tavsiye satış fiyatının yüzde 46.8 artırılarak 4 lira 70 kuruşa çıkarıldığı duyurulmuştu.

Ancak 8 Aralık’ta uygulanmaya başlayacak yeni referans fiyatlarına sıra gelmeden hayvancılıktaki önemli girdilerden yeme yeni bir zam geldi.

Üretim modelleriyle ülke geneline örnek gösterilen Tire Süt Kooperatifi’nin Başkanı Eskiyörük, "2 Ekim 2021’den bugüne 2 aylık süreçte yeme ortalama yüzde 48 zam yapıldı" dedi.

Yeni zam sinyali

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020-2021 Ekim aralığında süt fiyatları yüzde 37 zamlanarak 7 liraya dayanmıştı. Bu fiyat marketlerde 8-9 liraya kadar çıkıyor. Girdi maliyetlerindeki yeni artışlar ise vatandaşa yeni zamlar olarak yansıyor.

Bu şartlar altında çiftçinin üretemeyeceğine, vatandaşın da tüketemeyeceğine vurgu yapan Mahmut Eskiyörük, Türkiye tarımının uçurumun eşiğine getirilmeye çalışıldığına dikkat çekti.

Seyirci kalındığı takdirde tarımda yaşanan sıkıntıların tüm sektörleri etkileyeceğine değinen Eskiyörük, şöyle devam etti: "Baktığınızda son bir yılda üreticinin girdi maliyetlerinde ortalama yüzde 80 civarında artış oldu. Ambalaj malzemelerinde ise yüzde 100'ün üzerinde artış oldu. Üretici zarar ediyor, tüketici de raftaki fiyatlarla evine yeterince süt ve süt ürünleri alamıyor.

Derhal önlem alınmazsa ülkemiz büyük bir kaosa sürüklenecek. Yangın daha da büyüyecek ve söndürmek imkansız hale gelecek. Çünkü tarımdaki kriz her sektörü vuracak ve Türk Tarımı yıkılırsa geleceğimiz bitecek. Biz üreticiler, bakanlığımızın gereken müdahaleyi yarın geç olmadan yapmasını bekliyoruz."