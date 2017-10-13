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Ekonomi

Üreticiden tane zeytine destek talebi

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de yeşil çizik zeytin hasadına başlayan üreticiler yağda olduğu gibi tane zeytine de prim istedi

13 Ekim 2017 14:34

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'de yeşil çizik zeytin hasadına başlayan üreticiler yağda olduğu gibi tane zeytine de prim istedi.
Edremit Körfezi\'ndeki Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde yeşil çizik zeytin hasadına başlandı. Hasadın başlaması ile birlikte yörede elekler kurulurken, sınıflanan zeytinler büyüklüklerine göre kilosu 6 lira ile 3 lira arasında alıcı buluyor. Yeşil zeytin fiyatlarından memnun olan üreticiler, devletin zeytinyağına olduğu gibi tane zeytine de prim vermesini istedi. Zeytin hasadına başladıklarını anlatan Tekin Köse, \"Mevsim çok kurak gittiği için taneler biraz küçük. Fiyatlar çok güzel. Kurt yok. Duble bir numara 6 lira, iki numara 5 lira, üç numara 4 lira, dört numara ise 3 liradan alıcı buluyor. Kaliteli mal yüksek fiyatla satılabiliyor. Yalnız üreticiler olarak tane zeytine prim verilmesini istiyoruz. Yağa nasıl veriliyorsa taneye de verilsin. Böyle olursa, üretici zeytine daha iyi bakacak, özen gösterecek\" dedi.
Emekli öğretmen Özkan Kundakçı da, devletin tane zeytine prim vermesi gerektiğini savunarak \"Çünkü tane zeytin alabilmek için özel bir bakım gerekiyor. Sulama gerekiyor. Maalesef sulama her yerde mümkün değil. Sulanmayan yerlere devletin su getirmesini istiyoruz. Yağa verilen prim tane zeytine de verilmeli\" dedi.

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