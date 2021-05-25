Üreticiden 2.8 TL'ye alınan süt markette 8 TL'ye satılıyor

Süt üreticisi litresini 2.80 TL’ye sattığı çiğ sütün markette 8 TL’ye satıldığını, peynir gibi süt ürünlerinde ise fiyatların dengesiz arttığını belirterek “Üretici de tüketici de kazanmıyor” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ’da süt üreticilerini ziyaret ederek dertlerini dinledi. Üretici Hamdi Ülker, sütte sanayici tarafından alım fiyatının değişmediğini ancak peynir ve pastörize süt fiyatının inanılmaz arttığını anlattı. Ülker, “Geçen yıl sütü 2.30 liraya satıyorduk. Ama o zaman taze kaşarın kilosu 17 liraydı. Sütü şu anda 2.80 liraya satıyoruz. Ancak kaşar peynirinin kilosu bugün 35 lira. Büyük dengesizlik var” dedi. Galip Yakut adlı üretici de çiğ süte hak ettiği fiyatın verilmesini isteyerek üreticinin sütünü ucuza satarken, şehirlerde yaşayan insanların pahalı süt içmesinin dengesiz bir durum olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, CHP’li Aygun da “Geçen ay bir çuval yem 115 lira iken şimdi 140-150 lira. Çiğ süt alım fiyatı en az 3.5 liraya çıkmalıdır” dedi. Süt Konseyi’nin fiyat açıklarken üreticiyi gözetmediğini kaydeden Aygun, “Bakan bir an önce Gıda Komitesi’ni toplamalıdır. Türkiye kendi yemini üretmelidir” diye konuştu.