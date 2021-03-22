Üretici, zeytinyağında dökme ihracatı yasağına tepkili: Tüketiciyi korumak için KDV oranları düşürülsün

Ayçiçek yağında yüzde 110, zeytinyağında ise yüzde 50’ye varan fiyat artışlarının ardından Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığının talebi üzerine 20 yıl aradan sonra zeytinyağının dökme olarak ihraç edilmesine yasak getirdi. Ancak üretici ve ihracatçı kendilerine sorulmadan alınan karara tepkili. Tüketiciyi korumak için KDV oranlarının düşürülmesi ya da zincir marketlerin kârlarına bakılmasını isteyen üretici, bugün bakanlığa kararın geri alınması çağrısında bulunacak.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talebi üzerine zeytinyağının dökme olarak ihraç edilmesine 31 Ekim tarihine kadar yasak getirdi. Ayrıca ayçiçeği, aspir ve kanolanın ithalatından ise 30 Haziran tarihine kadar gümrük vergisi alınmayacağı duyuruldu. TIKLAYIN - Zeytinyağı ihracatına 20 yıl sonra yasak geldi!

Cumhuriyet’ten Ali Can Polat’ın haberine göre, Kendisi de aynı zamanda bir üretici olan Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanı ve Ulusal Zeytinyağı Konseyi Kurucu Başkanı Mustafa Tan, kararın ana üreticiyi vuracağını belirterek “Üretici zaten maliyetlerini dahi karşılayamıyordu. Üreticiler, 27-28 TL gibi fiyatlarla satıyor bu ürünü. Şimdi ihracat olmayacağı için üreticinin elindeki ürünün fiyatı daha da düşecek” dedi. Tan, “Tüketici korunacaksa KDV’de indirime gidilebilirdi, zincir marketlerin ve aracıların yüksek oranlı kârları incelenebilirdi. Bunların yerine üreticinin sırtına binilmesi doğru olmaz” diye konuştu.