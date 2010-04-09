Üretici ile sanayici 74 kuruşta anlaştı

T24-



Yasun, sanayicinin piyasada süt fazlalığı olduğu ve maliyetler gerekçesiyle fiyatları 72.5 kuruşa indirmek istediğini, ancak yapılan görüşmelerde 74 kuruşluk fiyatta anlaşma sağlandığını söyledi.



Anlaşılan 74 kuruşluk fiyatta, bazı kooperatiflerin 72.5 kuruştan süt satmasının etkili olduğunu anlatan Yasun, ''Sanayici bizden bu eylemi beklemiyordu. 5 gün süren eylem boyunca, süt sektöründeki gerçeklerin ve sorunların konuşulması sağlandı'' dedi. Sanayicilerin şimdiye kadar yurtdışından ucuz süttozu bağlantısı yaptığını, ancak son günlerde yurtdışında da süttozu fiyatlarının arttığını ifade eden Yasun, belirlenen 74 kuruşluk fiyata sanayicilerin itiraz etmediğini, piyasadaki gelişmelere bağlı olarak fiyatın 75 kuruşa oturmasını beklediklerini kaydetti.



Yasun, Mart ayı için 85 kuruşluk fiyattan sözleşme yapıldığını hatırlatırken, ''Nisan, Mayıs, Haziran dönemi için sütü 74 kuruştan almak isteyen sanayicinin Mart ayı süt bedellerini 74 kuruştan ödemesine itiraz etmeyeceğiz. Eğer 74 kuruştan 3 ay süt almayacaksa, Mart'ı sözleşmeye göre ödemeli'' diye konuştu.



Raf fiyatlarına yansıyacak mı?

Ankara İli Damızlık Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cengizhan Yorulmaz da maliyete göre belirlenen 74 kuruşluk fiyatı düşük bulduklarını belirtirken, şunları söyledi: ''2004'te sütün fiyatı 68-70 kuruş, yemin torba fiyatı da 14 lira idi. Şimdi süt için 74 kuruş fiyat belirlenmiş, yemin fiyatı 30 lira. Maliyetler çok arttı. Sanayici, 85 kuruşluk fiyata göre raf fiyatlarını belirlemişti. Şimdi fiyatı 74 kuruşa çekince raf fiyatlarının ne olacağını merak ediyorum. Bakalım nasıl yansıtacaklar? Bu fiyat üreticinin maliyetini karşılamakta yetersiz.''



Ulusal Süt Konyesi'ne müdahale yetkisi



Bu arada Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısı'nda süt fiyatındaki dalgalanmaların yönetilebilmesi için konseyin ''Müdahale Kurumu'' gibi görev yapabilmesi için mevzuat çalışmalarına başlanması kararının alındığı bildirildi.



Ulusal Süt Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, ''Ulusal Süt Konseyi'nin 'Müdahale' Kurumu gibi görev yapabilmesi ile ilgili gerekli hukuki altyapı çalışmalarının başlatılması kararlaştırılmıştır. İlgili bakanlıklardan onay alınmasına rağmen bürokratik engellere takılan 'Okul Sütü Projesi'nin hayata geçirilmesi için kamunun üstüne düşen görevi yapması gerekliliği tespit edilmiştir.'' Açıklamada, Ulusal Süt Konseyi Başkanı Ethem Sancak'ın kişisel nedenlerle bugün itibarıyla başkanlık görevinden ayrıldığı da duyuruldu.