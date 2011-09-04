-Üretici, gübre zammından tedirgin ANKARA (A.A) - 04.09.2011 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gübre fiyatlarında geçen yıla göre yaşanan ve yüzde 55 ila yüzde 90'lara varan yüksek artışların üretici kesimi tedirgin ettiğini belirterek, ''Yüksek zamlar gübreden kaçışa, bu durum da ciddi verim kayıplarına neden olduğunu'' bildirdi. Bayraktar, yazılı açıklamasında, gübre fiyatlarındaki artışların, üreticinin gübre kullanımından kaçmasına neden olduğunu belirterek, zaten yeterli düzeyde olmayan gübre kullanımının, bu kaçışla daha da azaldığını, bunun da ürünlerde ciddi verim kayıplarına yol açtığını bildirdi. Son aylarda gübre fiyatlarında yüzde 55 ila 90'lara varan fiyat artışları olduğunu hatırlatan Bayraktar, ''Özellikle yeni bir ekim sezonu başaklayacakken gübrede görülen yüksek artış, üreticiyi üretimden ve gübre kullanımından uzaklaştırır. Üreticilerimiz gübre kullanamazsa, sanayicimiz de, buna aracılık eden bayiler de para kazanamaz. Bu nedenle yüksek fiyat artışlarına sanayicilerimizin de engel olması gerekir'' değerlendirmesinde bulundu. 2011 yılı ürün maliyetlerinde gübre masraf oranının buğdayda yüzde 12, pamukta yüzde 19, mısırda yüzde 20 dolayında olduğu bilgisini veren Bayraktar, şunları kaydetti: ''Tarımsal üretimin iki temel girdisi olan gübre ve mazotta destekler devam etmektedir. Çiftçinin 2010 yılında gübre için ödediği bedel yaklaşık 3,8 milyar liradır. 2010 yılında gübre desteği için ödenen 704 milyon lira, gübre masrafının ancak yüzde 18'ini karşılamıştır. 2011 için gübre destek miktarları yüzde 9-17 arasında artırılmıştır. Gübre fiyatlarındaki bu artış devam ederse, açıklanan destek miktarının gübredeki KDV'yi bile karşılaması mümkün değildir. Çiftçinin zamanında ve yeteri miktarda gübre kullanımının sağlanması için fiyat artışları karşısında destek miktarı da buna paralel artırılmalı ve ödemeler gübrenin yoğun kullanıldığı dönemde yapılmalıdır. Üretim maliyetlerinin düşürülmesinde öncelik, üretimin temel girdileri üzerindeki vergi yükünün kaldırılması veya çiftçiye vergi iadesi şeklinde geri ödenmesi olmalıdır. Ayrıca, ithal gübrelerde düşük de olsa yüzde 1,9-6,5 oranında uygulanan gümrük vergileri de kaldırılmalıdır.'' Bayraktar, gübredeki bu fiyat artışlarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yakından takip edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını da istedi.