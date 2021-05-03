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Ekonomi

Üretici fiyatlarındaki artış yüzde 35'i geçti

03 Mayıs 2021 12:06

Tüketici enflasyonu (TÜFE) Nisan’da aylık bazda yüzde 1,68, yıllıkta yüzde 17,4 artarken, üretici fiyat enflasyonu (ÜFE) yüzde 35,17’ye yükseldi. ÜFE aylık bazda yüzde 4,37 arttı.

Yıllık en düşük artış; yüzde 4,50 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 8,49 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 8,92 ile giyim eşyası olarak gerçekleşti.

Buna karşılık rafine petrol ürünleri yüzde 159,53, ham petrol ve doğal gaz yüzde 109,10, ana metaller yüzde 71,71 ile fiyatların en fazla arttığı alt sektörler oldu.

ÜFE neden önemli?

Üretici fiyatlarındaki artışlar bir süre sonra tüketici fiyatlarına yansıyor. ÜFE’nin çok yüksek seyretmesi, Türkiye’de önümüzdeki dönemde tüketici fiyatlarındaki artışın süreceğini gösteriyor.

 
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