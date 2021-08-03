Üretici fiyat enflasyonu yüzde 50'ye dayandı; petrol fiyatı bir yılda yüzde 120 arttı

Tüketici enflasyonu yüzde 18.95’e yükselirken üretici fiyat endeksi Yİ-ÜFE de Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,92 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (yüzde ), Temmuz 2021

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 34,35, imalatta yüzde 47,86, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 15,10, su temininde yüzde 28,34 artış olarak gerçekleşti.

Ürün bazında yıllık en düşük artış; yüzde 11,51 ile giyim eşyası, yüzde 13,86 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 15,10 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında gerçekleşti.

Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 120,24, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 110,98, ana metaller yüzde 108,50 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (yüzde ), Temmuz 2021