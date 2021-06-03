Üretici enflasyonu tüketici fiyatlarını ikiye katladı; sebep karantina mı, TÜİK mi?

Mayıs ayında tüketici enflasyonu (TÜFE) aylık bazda yüzde 0.89, yıllık bazda yüzde 16.59 artarken üretici fiyat enflasyonunun (ÜFE) aylık yüzde 3.92, yıllıkta ise yüzde 38.33 artması tartışma yarattı. Enflasyon verilerini BloombergHT’de yorumlayan Albarakatürk ekonomisti Lütfullah Bingöl, aradaki farkın açılmasını başta yılın bu döneminde yüksek oranlı zamlar yapan giyim olmak üzere bazı sektörlerin Mayıs ayında kapanmalar nedeniyle fiyatlarda artış yapamamasına bağladı. Bingöl, “Dolayısıyla zamların bir kısmı Haziran’a sarkmış olabilir” dedi.

Garanti Yatırım Yardımcı Başekonomisti Seda Güler Mert de karantinanın etkisine dikkat çekerek, “Özellikle giyim ve ayakkabı grubunun TÜFE üzerinde ciddi anlamda aşağı yönlü etkiye sahip olduğunu görüyoruz” dedi. Mert, “Mayıs ayındaki zayıflığın Haziran’daki açılmayla birlikte yukarı yönlü itici bir etki oluşturmasını bekliyoruz” yorumu yaptı.

TÜFE ile ÜFE arasındaki farkın çok açılmasını kuşkulu bulan uzmanlar da vardı. T24 ekonomi yazarı Barış Soydan, Twitter’da yaptığı değerlendirmede, “Tüketici enflasyonu yüzde 16.59’a düştü, üretici enflasyonu yüzde 38’e çıktı. TV’de izlediğim banka ekonomistlerine göre farkın açılma nedeni Mayıs’taki karantinaymış. Onlar mı naif, biz mi paranoyağız?” diye sordu.