Üretici enflasyonu yıllık yüzde 42 arttı; tüketici ve üretici fiyat farkı tarihi zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 haziran ayı yurt içi üretici fiyat endeksini (Yİ-ÜFE) açıkladı.

TÜİK'in verilerine göre; Yİ-ÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 4,01, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,38 artış gösterdi.

Öte yandan TÜİK tüketici fiyat endeksini (TÜFE) de açıkladı. TÜFE haziranda yıllık yüzde 17,53 olurken, ÜFE'deki yıllık yüzde 42,89'luk artış üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farkın yüzde 25,4'e çıkmasına yol açtı. Bu oran söz konusu endeks tarihinin en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık yüzde 45,87 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35,34, imalatta yüzde 45,87, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,22, su temininde yüzde 28,59 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında; ara malında yüzde 54,89, dayanıklı tüketim malında yüzde 33,05, dayanıksız tüketim malında yüzde 28,25, enerjide yüzde 41,74, sermaye malında yüzde 31,65 artış olarak gerçekleşti.



Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık yüzde 3,78 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri ise ; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,92, imalatta yüzde 3,78, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,46, su temininde yüzde 0,19 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 4,26, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,56, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,57, enerjide yüzde 7,28, sermaye malında yüzde 2,51 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış giyimde, en yüksek artış petrol ve doğal gazda yaşandı

Yıllık en düşük artış; yüzde 10,43 ile giyim eşyası, yüzde 11,22 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 13,10 ile deri ve ilgili ürünler olarak gerçekleşti.

Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 181,45, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 123,80, ana metaller yüzde 100,04 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

En düşük aylık artış eczacılık ürünlerinde, en yüksek artış rafine petrolde görüldü

Tütün ürünleri aylık değişim göstermeyen tek alt sektör oldu.

Aylık en düşük artış; yüzde 0,07 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 0,19 ile su ve suyun arıtılması ve damıtılması, yüzde 0,85 ile basım ve kayıt hizmetleri alt sektörlerinde gerçekleşti.

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 8,84, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 8,12, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı yüzde 7,46 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.