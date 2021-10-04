Üretici enflasyonu eylülde yıllık yüzde 43.96 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yurtiçi üretici fiyat endeksini (Yİ-ÜFE) açıkladı. Buna göre üretici enflasyonu eylülde yıllık yüzde 43,96 artarken, aylık bazda ise yüzde 1,55 artış gösterdi. Üretici enflasyonu bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 30,50, 12 aylık ortalamaya göre ise yüzde 33,83 arttı.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,39, imalatta yüzde 43,68, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 50,10, su temininde yüzde 30,15 arttı.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 51,62, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,25, dayanıksız tüketim malında yüzde 30,48, enerjide yüzde 62,38, sermaye malında yüzde 26,33 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,36 azalırken, imalatta yüzde 1,63, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,34, su temininde yüzde 3,18 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise; ara malında yüzde 1,56, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,73, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,97, enerjide yüzde 1,87, sermaye malında yüzde 1,98 arttı.

Yıllık en çok artış kok ve rafine petrol alt sektöründe gerçekleşti

Yıllık bazda en düşük artış yaşanan alt sektörlere bakıldığında; yüzde 9,81 ile giyim eşyası, yüzde 11,16 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 12,04 ile diğer mamul eşyalar olarak gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 102,01, ana metaller yüzde 91,73, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 68,53 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık bazda alt sektörlere bakıldığında; yüzde 4,82 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 1,60 ile metal cevherleri alt sektörlerinde azalış gerçekleşirken, buna karşılık diğer ulaşım araçları yüzde 4,49, kömür ve linyit yüzde 4,00, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 3,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.