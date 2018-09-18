Üretici, cevizini kendi pazarında satıyor

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), DHA) - İZMİR\'in Tire ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi\'nin sakinleri, ceviz yetiştiriciliğiyle bölge ekonomisine katkı sağlarken, ürünlerini de kurdukları pazarda satıyor.

Mahalleli pazar payı endişesi taşımadan ürettiği cevizi, Tire- Ödemiş yolu Işıklı Mahallesi girişinde oluşturulan halk pazarında satışa sunuyor. Ağustos ayı sonunda açılan pazar, eylül ayı sonuna kadar açık kalacak. Işıklı Mahallesi\'nin muhtarı Veysel Aktürk, cevizin kilogram fiyatının, 8 ile 13 TL arasında değiştiğini söyledi. Üreticinin günde 100 ton kabuklu, 50 ton kabuksuz ceviz ürettiğini belirten Aktürk, satışın toptan olduğunu, farklı illerden gelen alıcıların istedikleri kadar cevizi alıp, araçlarına yükleyerek, götürdüklerini kaydetti. Aktürk, ceviz pazarından herkesin memnun olduğunu dile getirdi. Pazarda ceviz soyma makinesi olan çiftçi Mutlu Şengün ise üreticinin girdi maliyetleri nedeniyle zor durumda olduğunu, bu nedenle devletten destek beklediğini söyledi. Üretici Emin Aktaş da \"Burada kurulan pazardan memnunuz; ancak fiyatlardan dertliyiz. Bu marketlerde tezgahlarda görünen fiyatlar, üreticinin cebine girmiyor\" dedi.

Pazar yerinde kahve işletmeciliği yapan Mehmet Acun, ceviz pazarından memnun olduklarını, pazardan kaynaklı hareketlilikten kendilerinin de faydalandıklarını ve işlerinin arttığını söyledi.



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