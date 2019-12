-ÜRDÜNLÜ ŞİRKETİN TEKLİFİ 229 MİLYON 250 BİN $ ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Et ve Balık Kurumu'nun (EBK) 50 bin ton kasaplık hayvan ithalatı için bugün düzenlediği ihaleye 46 firma davet edilirken, şartname alan 4 firma teklif verdi. Khaled Hijazi&Ghosheh Ltd. ihalenin tamamına teklif veren tek firma oldu. Firma 50 bin ton hayvan ithalatı için 229 milyon 250 bin dolar teklif sundu. İhalede, Ürdün menşeli Khaled Hijazi&Ghosheh Ltd., Almanya menşeli Hacılar Helal Et Kombinası, Avusturya meşeli Altınstern, Slovakya menşeli Dituria-S firmaları teklif verdi. Teslim kolaylığı için 33 kısma ayrılan ihalede Khaled Hijazi firması 50 bin tonluk ithalatın tamamı için teklif veren tek firma oldu ve 229 milyon 250 bin dolar teklif verdi. Altınstern 9 bin ton için 40 milyon dolar, Hacılar firması 9 bin ton için 37 milyon 800 bin avro, Dituria 3 bin ton için 10 milyon 650 bin avro teklifte bulundu.