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Ekonomi

Ürdünlü Siniora Food, Trakya Et'in yüzde 77'lik payını satın aldı

21 Aralık 2020 10:19

İstanbul Güngören merkezli Trakya Et'in yüzde 77'lik payı 19 milyon dolar karşılığında Ürdünlü Siniora Food'a satıldı.

Ürdünlü gıda firması Siniora Food'un İstanbul merkezli Trakya Et firmasının yüzde 77 hissesini satın aldığı açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trakya Et'ten yapılacak pay ayımı için yapılacak ödeme 19 milyon dolar civarında olacak.

Ürdünlü şirket, Filistin, Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Katar, Yemen ve Bahreyn gibi pazarlara hizmet veriyor.

Trakya Et, İstanbul Güngören merkezli olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin 'Kasaptan Burger' markasıyla açtığı mağazaları bulunuyor.

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