Ürdün'deki İsrail elçilik yerleşkesinde çatışma

Saldırı ile ilgili olarak İsrail basını, İsrailli bir güvenlik yetkilisinin kendisine tornavida ile saldıran bir Ürdünlü işçiye ateş açtığını bildirdi.

İsrail basınına göre, Ürdünlü işçi ve Ürdünlü bina sahibi daha sonra hayatını kaybetti. Ürdünlü güvenlik yetkililerinden verilen bilgiye göre ise Ürdünlüler binaya marangozluk işleri yapmak için girmişti. Ürdünlü güvenlik yetkilileri saldırının nedeni hakkında açıklama yapmazken, üç kişinin yaralandığını duyurdu. Ürdün Ordusuna bağlı Hala Akbar haber ajansı daha sonra iki Ürdünlünün öldüğünü duyurdu. İsraillinin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Ürdün güvenlik yetkilileri binanın İsrail elçilik yerleşkesinde olduğunu açıkladı, ancak İsrail basınındaki haberlerde binanın yerleşke dışında olduğu belirtildi.

Çatışma İsrail ve Filistin arasındaki iplerin gerildiği bir zamanda meydana geldi. Geçen hafta Kudüs'te düzenlenen saldırıda iki İsrail polisinin ölümü üzerine İsrail tek taraflı olarak Mescid-i Aksa'ya girişleri yasaklamıştı. Pazar günü yasak kaldırılmış ve güvenlik kameralarıyla metal dedektörler yerleştirilmişti. Filistinliler güvenlik önlemlerini protesto amacıyla günlerdir gösteri düzenliyor. 1994 yılında İsrail ve Ürdün arasında imzalanan bir anlaşmaya göre Ürdün Mescid-i Aksa'daki Müslümanlar için kutsal mekanların koruyucusu konumunda bulunuyor.

Harem-i Şerif olarak da bilinen Mescid-i Aksa, Mekke ve Medine'den sonra İslam'ın en önemli üçüncü kutsal mekanı sayılıyor. Yahudilerin kutsal mekanı olan Ağlama Duvarı da burada bulunuyor.

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AFP/AP, SSB/BÖ