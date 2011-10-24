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Dünya

Ürdün'de yeni hükümet yemin etti AMMAN (A.A)

24 Ekim 2011 18:29

-Ürdün'de yeni hükümet yemin etti AMMAN (A.A) - 24.10.2011 - Ürdün'de Avn El Hasavne hükümeti yemin etti. Ürdün Kraliyeti'nden yapılan açıklamada, 2000 yılından bu yana Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda yargıçlık yapan Hasavne tarafından kurulan hükümetin, Ürdün Kralı II. Abdullah'ın önünde yemin ettiği belirtildi. Yetkililer, yeni hükümette eski Ürdün Merkez Bankası Başkanı Ümeyye Tukan'ın Maliye Bakanı olarak atandığını da ifade etti Kral II. Abdullah, 61 yaşındaki Hasavne'yi 17 Ekim'de istifa eden Maruf el Bakhit'in yerine, reform sürecinin daha iyi yürütülmesi amacıyla başbakan olarak atamıştı. Hasavne'nin hükümeti siyasi çevrelerde reform sürecinde "son şans" olarak görülüyor. Eski Başbakan Bakhit, 2005-2007 döneminde yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Bakhit ayrıca reformlar konusunda isteksiz olmakla eleştiriliyordu. Ürdün Parlamentosu'nda yapılan oylamada, reformları engellediği öne sürülen Bahit'in görevden alınması talebi kabul edilmişti. Emekli General Bahit de bunun üzerine Kral Abdullah'a istifasını sunmuştu. Bahit, Arap Baharı gösterileri sebebiyle görevi sona erdirilen hükümetin ardından başbakanlığa getirilmişti.

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