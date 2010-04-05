Ürdün'de 'uzaylı yaratık şakası'

T24 - Ürdün'de bir gazetenin 1 Nisan şakası halkta paniğe neden oldu.





Başkent Amman'ın 300 kilometre uzağındaki Cefr kasabasında yayımlanan El Gad gazetesi, 1 Nisan sayısında baş sayfada, uçan dairelerin (UFO) gece yarısı kasanın yakınlarına indiğini, bu uçan dairelerden 3 metre boyundaki yaratıkların çıktığını yazdı.





Gazete, 1 Nisan şakası haberinde, uçan dairelerin bütün kasabayı aydınlattığını, iletişimi kestiğini ve korku içindeki insanların caddeleri doldurduğunu belirtti.





Gazetenin şakasını ciddiye alan Cefr Belediye Başkanı Muhammed Meleyhan ise söz konusu yaratıkları araştırması için güvenlik güçlerini bölgeye gönderdiğini açıkladı.





Meleyhan, gazetenin şakası yüzünden halkın paniğe kapıldığını, çocukların okula gitmediğini, 13 bin kişinin yaşadığı kasabada oturanların neredeyse tamamının kasabayı boşalttığını ifade etti. Meleyhan, "İnsanlar yaratıkların kendilerine saldıracağından korkuyordu" dedi.





"Büyük yalanı" için gazeteye dava açmayı düşünen Meleyhan, gazetenin şakasından dolayı özür dilediğini de açıkladı.





El Gad'ın editörlerinden Musa Barhume ise bu şaka haberiyle insanları korkutmayı değil, eğlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.