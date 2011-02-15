-ÜRDÜN'DE TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN ADIM AMMAN (A.A) - 15.02.2011 - Ürdün İçişleri Bakanı Seyit Hayel Srur, protestocuların gösteri için artık hükümetten izin almalarına gerek olmayacağını açıkladı. İçişleri Bakanı, değişiklik teklifini bakanlar kuruluna sunduğunu, en kısa zamanda onaylanmasını beklediğini söyledi. Srur, karar çıkana kadar, gösteri yapmak isteyenlerin yetkililerden en az iki gün önce izin almaları gerektiğini vurgularken, bununla birlikte hükümetin artık bu tür olaylara müdahale etmeyeceğini kaydetti. Geçen haftalardaki gösterilerde halk, hükümetin konuşma ve toplantı özgürlüğü üzerindeki yasakları kaldırmasını talep etmişti.