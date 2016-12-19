Ürdün’de terör saldırısı: 10 ölü

Ürdün'ün turistik kenti Kerak'ta henüz kimliği belirlenemeyen silahlı bir grubun pazar günü polis devriyelerine ve bir polis karakoluna saldırı düzenlediği, daha sonra kentin tarihi kalesinde saklanan grubun buradan polislere ve yayalara ateş açtığı bildirildi.

Çatışma sırasında aralarında Kanadalı bir turistin de bulunduğu toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği, bazı haber kaynaklarına göre aralarında iki turistin de bulunduğu 27 kişi de yaralandı. Associated Press (AP) ajansı yaralı sayısını ‘ikisi yabancı 34 kişi’ olarak aktardı.

IŞİD'e yakın terör hücresi

Ürdün emniyet birimlerin bir yetkili Afp haber ajansına yaptığı açıklamada, öldürülen dört saldırganın IŞİD'e yakınlığı ile bilinen bir Ürdünlü terör hücresine bağlı olduğunu söyledi. Saldırıyı düzenleyen gruptan kaçan olup olmadığı ise belli değil. Ürdün Başbakanı Hani El Mulki Pazar günü yaptığı açıklamada 10 saldırgandan söz etmişti.

Bu arada Ürdün polisi Kerak kentinde saldırganların saklandığı bir konutta büyük miktarda patlayıcı ve otomatik silahlar ele geçirdi, saldırı planlarının da burada yapılmış olabileceğini açıkladı.

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afp/dpa/ÇA/BÖ