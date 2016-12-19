T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ürdün’de terör saldırısı: 10 ölü

Ürdün'ün güneyindeki Kerak kentindeki tarihi kale çevresinde silahlı bir grubun güvenlik güçlerine ve sivillere saldırısı sonucu çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.

19 Aralık 2016 19:14

Ürdün'ün turistik kenti Kerak'ta henüz kimliği belirlenemeyen silahlı bir grubun pazar günü polis devriyelerine ve bir polis karakoluna saldırı düzenlediği, daha sonra kentin tarihi kalesinde saklanan grubun buradan polislere ve yayalara ateş açtığı bildirildi.

Çatışma sırasında aralarında Kanadalı bir turistin de bulunduğu toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği, bazı haber kaynaklarına göre aralarında iki turistin de bulunduğu 27 kişi de yaralandı. Associated Press (AP) ajansı yaralı sayısını ‘ikisi yabancı 34 kişi’ olarak aktardı.

IŞİD'e yakın terör hücresi

Ürdün emniyet birimlerin bir yetkili Afp haber ajansına yaptığı açıklamada, öldürülen dört saldırganın IŞİD'e yakınlığı ile bilinen bir Ürdünlü terör hücresine bağlı olduğunu söyledi. Saldırıyı düzenleyen gruptan kaçan olup olmadığı ise belli değil. Ürdün Başbakanı Hani El Mulki Pazar günü yaptığı açıklamada 10 saldırgandan söz etmişti.

Bu arada Ürdün polisi Kerak kentinde saldırganların saklandığı bir konutta büyük miktarda patlayıcı ve otomatik silahlar ele geçirdi, saldırı planlarının da burada yapılmış olabileceğini açıkladı.

©Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa/ÇA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KerakKanadalıPressIŞİDAfpBaşbakanı Hani Mulki PazarWelle Türkçe afp/dpa/ÇA/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24