Ürdün'de tecavüzcüleri koruyan yasa değişiyor

Ürdün'de ceza kanununda yapılması öngörülen değişiklikleri oylayan Temsilciler Meclisi, tecavüz ettikleri kişilerle evlenmeleri durumunda erkeklerin ceza almamasını sağlayan 308'inci maddenin kaldırılmasını kabul etti. Ürdün resmi haber ajansı Petra, ceza kanunun ilgili maddesinde değişikliğe gidilmesinin oy çokluğuyla onaylandığını bildirdi.

Değişiklik, ülkede yasama ve yürütme alanında belirleyici olan Kraliyet'e bağlı bir komisyon tarafından şubat ayında önerilmişti. Aynı değişiklik Nisan ayında da hükümet tarafından kabul edilmişti. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen değişikliğin, parlamentonun üst kanadı olan Senato ve Ürdün Kralı 2'nci Abdullah tarafından da onaylanması gerekiyor. Ürdün'de Senato üyeleri Kral tarafından atanıyor.

"Bugün, önemli bir gün"

308'inci maddenin iptali, Ürdün'de tecavüz kurbanlarını koruma amacıyla mücadele eden sivil toplum kuruluşları ve feminist hareketler için önemli bir kazanım olarak görülüyor. Kadınlar Birliği adlı kadın örgütünün üyelerinden Hala Ahed, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Bugün, kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşları için önemli bir gün. Tecavüz kurbanlarını koruyacak değişikliği gündeme taşımayı başardılar" dedi.

Ahed, toplumda olumlu etkileri olmadığına dikkat çektiği 308'inci maddenin, sadece tecavüzcüler için bir çıkış yolu olmaya hizmet ettiğini söyledi.

Ürdün'de ceza kanununda yapılan değişikliğin aynısı, geçen hafta Tunus Parlamentosu tarafından da kabul edildi. Fas ve Mısır da yasalarında benzer değişiklikler yapmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) aralarında Cezayir, Irak, Kuveyt, Libya ve Suriye'nin olduğu birçok Arap ülkesinde ise mağdurlarla evlenmeleri durumunda tecavüzcülerin ceza almamasını sağlayan maddeler yer almaya devam ettiğine dikkat çekiyor.

"Tecavüz kurbanları tutuklanıyor"

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise tecavüz kurbanlarının, "evlilik dışı cinsel ilişkiye girdikleri" gerekçesiyle tutuklandığı vakalar olduğu belirtiliyor.

Türkiye'de, Kasım 2016'da AKP'nin, TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirdiği "cinsel istismar yasası" büyük tartışmaya yol açmıştı.

Tepkiler üzerine geri çekilen önergede, "cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenen cinsel istismar suçunda, mağdurla failin evlenmesi durumunda hükmün açıklanması geri bırakılırken”, hüküm verilmiş ise infazın ertelenmesine karar veriliyordu. Evliliğin failin kusuruyla bitmesi halinde ise fail hakkındaki hükmün tekrar uygulanması öngörülüyordu.

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