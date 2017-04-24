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Dünya

Ürdün'de tecavüzcülere af yasası tepkiler üzerine iptal edildi

Türkiye'de de geçen yıl benzer bir yasa tasarısı gündeme gelmiş, tepkilerin ardından vazgeçilmişti

Benzer bir yasanın bulunduğu Lübnan&#39;da da yasanın iptal edilmesi için kampanyalar düzenleniyor

24 Nisan 2017 18:21

Ürdün, tecavüz ettikleri kişilerle evlenmeleri durumunda tecavüzcülere af getiren yasayı iptal etti.

Ürdün hükümeti bu adımı insan hakları savunucuları ile Müslüman ve Hristiyan din insanlarının uzun süredir yürüttüğü kampanyalar sonucunda aldı. Yasayı destekleyenler ise bunun "tecavüz mağdurlarının onurunu korumak" için gerekli olduğunu söylerken, iptalini talep edenler ise bunu "taş devrinden kalmış bir yasa" olarak niteliyordu.

Ürdün Ceza Kanunu'nda, 15-18 yaş arası kadınlarla cinsel ilişkiye girmek tecavüz olarak tanımlanıyor. İptal edilen yasa ise bu yaştaki kadınlarla cinsel ilişkiye girdikten sonra onlarla evlenip 5 yıl evli kalan erkeklere af getiriyordu.

Yeni yasal düzenlemeye göre tecavüz suçunu işleyenlerin cezalandırılması sağlanırken; kadınlar, çocuklar ve engellilere karşı işlenen suçların cezaları da artırılıyor. Benzer bir yasanın bulunduğu Lübnan'da da yasanın iptal edilmesine yönelik kampanya yürütülüyor.

Türkiye'de de geçen yıl benzer bir yasa tasarısı gündeme gelmiş, tepkiler ve kadınların TBMM önünde yaptığı eylemlerin ardından yasadan vazgeçilmişti.

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