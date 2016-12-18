Ürdün'de silahlı saldırı: Biri turist 5 ölü

Ürdün'ün Karak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynakları saldırıda ölenlerden birinin Kanadalı turist olduğunu açıkladı.

Saldırıda 9 kişi de yaralandı.

Güvenlik güçleri, kentin tarihi kalesinin bulunduğu bölgede saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken, saldırıyı üstlenen grup çıkmadı.

Ürdün, ABD'nin IŞİD'le mücadeledeki en yakın müttefiklerinden biri.

Amerikan askerleri Ürdün'deki üste Iraklı ve Filistinli güçlerin yanı sıra küçük bir Suriyeli muhalif gruba da askeri eğitim vermişti.

Haziran ayında da Ürdün'ün Suriye sınırında bombalı araçla yapılan bir saldırıda 6 Ürdün askeri ölmüştü.