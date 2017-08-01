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Dünya

Ürdün'de 'namus' gerekçesiyle işlenen cinayetlere ceza indirimi kalkıyor

Ürdün parlamentosunun alt kanadında, 'namus' cinayetlerinde ceza indirimini kaldıran yasa değişikliği kabul edildi

01 Ağustos 2017 14:17

Ürdün parlamentosunun alt kanadında, 'namus' gerekçesiyle işlenen cinayetlerde ceza indirimini kaldıran yasa değişikliği kabul edildi.

Bianet'in haberine göre, Ürdün’de 2016’da "namus" gerekçesiyle işlenen cinayetlerde yüzde 53 artış yaşandı ve 26 kadın öldürüldü.

Ürdün Ceza Kanunu'na göre, eğer bir erkek bir kadın akrabasını “zina yaptığı” gerekçesiyle öldürürse, ceza indirimi uygulanıyor (340. madde).

Katilin “çok öfkeli bir şekilde” cinayeti işlemesi de ayrıca ceza indirimine neden oluyordu (98. madde).

Onaylanan yasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi için parlamentonun üst kanadında da kabul edilmesi gerekiyor.

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