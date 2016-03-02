Ürdün'de kanlı operasyon



Ürdün'ün kuzeyinde emniyet güçleriyle cihatçı oldukları sanılan bir grup arasında yaşanan çatışmalarda biri Ürdün askeri 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Başkent Amman'ın yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde yer alan İrbid'de yaşanan çatışmalar dün gece geç saatlere kadar sürdü.

Çatışmaların IŞİD'e bağlı bir silahlı gruba yönelik olarak düzenlenen operasyon sırasında yaşandığı tahmin ediliyor. Ürdünlü yetkillilerce yapılan açıklamada, çatışmaların yaşandığı gruptan yalnızca ‘‘yasa dışı‘‘ olarak söz edilirken, Ürdün basını grubun "şüpheli militanlar" olduğunu öne sürdü.