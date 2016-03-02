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Dünya
Deutsche Welle

Ürdün'de kanlı operasyon

Ürdün emniyet güçleriyle cihatçı oldukları tahmin edilen silahlı grup arasında yaşanan çatışmalarda 5 kişi hayatını kaybetti.

02 Mart 2016 11:24


Ürdün'ün kuzeyinde emniyet güçleriyle cihatçı oldukları sanılan bir grup arasında yaşanan çatışmalarda biri Ürdün askeri 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Başkent Amman'ın yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde yer alan İrbid'de yaşanan çatışmalar dün gece geç saatlere kadar sürdü.

Çatışmaların IŞİD'e bağlı bir silahlı gruba yönelik olarak düzenlenen operasyon sırasında yaşandığı tahmin ediliyor. Ürdünlü yetkillilerce yapılan açıklamada, çatışmaların yaşandığı gruptan yalnızca ‘‘yasa dışı‘‘ olarak söz edilirken, Ürdün basını grubun "şüpheli militanlar" olduğunu öne sürdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AmmanIŞİDDeutsche Welle Türkçe AP SÖ/NH

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