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Ürdün'de kadınları 'korumak' için hapsediyorlar

"Babamlar kardeşimi vurduklarında hemen öldü; benim üstüme geldiklerinde komşular polise haber verdi"

21 Ağustos 2017 18:26

Dünyada en fazla namus cinayeti işlenen ülkelerden biri olan Ürdün’de kadınlara yönelik şiddet suçlarını azaltmak, kadın haklarını genişletmek için adımlar atıldı. Mart ayında tecavüz suçu işleyen erkeklerin kurbanlarıyla evlenerek mahkumiyetten kurtulmalarına izin veren yasa iptal edildi. Ürdün her ne kadar kadın hakları için olumlu adımlar atıyor gibi gözüküyorsa da takriben altmış yıllık bir geçmişi olan bir yasa bu açılımlara gölge düşürüyor. Söz konusu kanun maddesine göre kadınlar, ” Namus cinayetlerinden korunmaları için” süresiz olarak cezaevine konulabiliyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; misillemeye maruz kalmaktan korktuğu için gerçek adını açıklamak istemeyen Fatıma’nın babası küçük kızı evlilik dışı bir ilişkiden hamile kalınca iki kızını birden cezalandırmaya karar veriyor. Fatıma,   yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

"Babamlar kardeşimi vurduklarında hemen öldü. Benim üstüme geldiklerinde komşular polise haber verdi.” Polis gelip Fatıma’yı kurtardığı zaman genç kadın önce altı ila yedi ay hastanede yatıyor, sonra da 22 yıl cezaevinde kalıyor. Diğer kadın mahkumlardan da şiddet gördüğünü söyleyen Fatıma cezaevinde narkotik, fuhuş, hırsızlık gibi adi suçlardan yatan mahkumlarla aynı koğuşa konulduğunu  söylüyor.

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