Ürdün'de İslam'a hakaretle suçlanan yazar öldürüldü

Ürdün'de Facebook sayfasında paylaştığı bir karikatürle, İslam'a hakaret etmekle suçlanan yazar Nahid Hattar öldürüldü.

Hristiyan olan Hattar başkent Amman'da duruşması için gittiği mahkeme binasının önünde silahlı saldırıya uğradı.

Vücuduna üç mermi isabet eden Hattar, hayatını kaybederken saldırganın yakalandığı bildirildi.

Hattar, İslam'a hakaret suçlamasıyla 15 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Nahid Hattar'ın Facebook sayfasına koyduğu karikatürde, yatakta iki kadınla yatan ve sigara içen sakallı bir adam, "Tanrı"dan şarap ve fıstık getirmesini istiyor.

Hattar bu paylaşımdan sonra sosyal medyana büyük tepki gördü ve İslam'a ve Tanrı'ya hakaretle suçlandı.

Nahid Hattar, amacının İslam'a hakaret etmek olmadığını, sadece radikal İslamcıların cennet tasvini eleştirmeyi amaçladığını söyledi.

Hattar daha sonra yasaları çiğnemekle suçlanarak gözaltına alındı.